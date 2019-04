Dertiger uit burgerrechten geschrapt na handtastelijkheden BVDH

10 april 2019

12u33 0

Een 37-jarige man uit Diest wordt voor vijf jaar uit de burgerrechten geschrapt nadat hij een 26-jarige vrouw uit Herk-de-Stad en enkele andere slachtoffers lastig viel en betastte in Hasselt. Dat gebeurde in Hasselt tussen 14 maart en 12 mei 2017. Hij wreef onder meer over de intieme delen van deze dames en dit deed hij zonder hun toestemming. Camerabeelden konden deze feiten vastleggen. Hij werd ook formeel herkend door de slachtoffers. Beklaagde had naar eigen zeggen geen seksuele bedoelingen en wilde enkel contact leggen met de meisjes. De man krijgt één jaar cel met uitstel en moet een symbolische schadevergoeding van 1 euro betalen aan een slachtoffer.