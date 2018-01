Dertiger krijgt drie jaar cel voor verkrachting en geweld tegen partner 02u53 0 Hasselt Een 35-jarige man uit Hasselt is donderdag door de Hasseltse correctionele rechtbank wegens verkrachting van zijn intussen ex, partnergeweld en voor het bezit van speed veroordeeld tot drie jaar cel en 800 euro boete.

Ondanks twee eerdere veroordelingen voor geweldsdelicten kwam de man nog in aanmerking voor een volledig uitstel. Hij moet wel strikte voorwaarden naleven, zoals in therapie gaan voor zijn alcoholverslaving en agressieproblematiek. Naast de voorwaardelijke celstraf is hij ook voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.





Tussen januari 2014 en januari 2016 kreeg de vrouw geregeld klappen van haar partner. Einde januari 2014 werd ze een eerste maal hardhandig aangepakt. Op 14 januari 2016 was ze naar haar buurman gevlucht. Ze had een slag op het voorhoofd gekregen. Naar eigen zeggen dronk de man elke avond een halve fles gin.





Verkrachting

In de nacht van 6 op 7 november 2017 maakte hij zich schuldig aan verkrachting. Hij had haar bij de keel genomen.





De vrouw had hoegenaamd geen toestemming gegeven. Een arts had wurgsporen vastgesteld in de hals van de vrouw. De man meende dat de feiten niet bewezen waren, omdat hij niet was klaargekomen. Hij was daar naar eigen zeggen ook te dronken voor. Volgens de rechtbank waren dat geen redenen om hem niet schuldig te verklaren.





Schadevergoeding

Op zijn zolderkamer, waar hij computerspellen speelde, werd ook een lijntje speed gevonden. In de diepvries in de keuken vond de politie nog eens drie zakjes speed. Aan het slachtoffer, dat de relatie intussen heeft stopgezet, moet hij 1.980 euro schadevergoeding betalen. (BELGA)