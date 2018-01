Dertiger krijgt celstraf na seks met 15-jarige 02u55 0

Een 37-jarige man uit Meeuwen-Gruitrode is veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden, omdat hij seks had met een vijftienjarig meisje.





De man en het meisje leerden elkaar kennen op bijeenkomsten van liefhebbers van oldtimers. De man kende de ouders van het meisje. Zij ging van kindsbeen af met haar ouders mee naar oldtimertreffen. De dertiger stuurde naaktfoto's van zichzelf naar het meisje. De twee groeiden naar elkaar toe, waarna ze een drietal keren seks hadden. In maart 2015 diende de vader bij de politie in Lommel klacht in. Uit onderzoek van de gerechtspsychiater bleek dat de man een laag tot middelmatig IQ heeft.





Hij volgde in het verleden al een therapie. Hij moet zich laten begeleiden voor zijn grensoverschrijdend gedrag. De rechtbank heeft de man voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Aan het meisje en haar ouders moet de man 6.320 euro schadevergoeding betalen. (MMM)