Dertig responsible young drivers rijden op nieuwjaarsnacht door Limburg Toon Royackers

21 december 2018

20u14 0 Hasselt 2019 kan voor Limburg alweer een stukje veiliger beginnen. En dat is te danken aan de inzet van dertig ‘responsible young drivers’. Zij hebben deze week hun proef afgelegd bij een Hasseltse rijschool, en mogen straks tijdens de eerste uren tientallen fuifnummers veilig thuis brengen.

De ‘Responsible Young Drivers’ is een jeugdbeweging die jonge bestuurders wil aanzetten om vooral veilig te rijden, en zeker nooit onder invloed achter het stuur te kruipen. Op nieuwjaarsnacht staan ze traditioneel paraat voor bestuurders die toch even te diep in het glas gekeken hebben. “We roepen in de eerste plaats op om na te denken over een alternatief, zoals bijvoorbeeld een taxi, het openbaar vervoer of meerijden met een nuchtere vriend,” zegt Karen Soetens. “Voor wie tijdens oudjaarsnacht toch een glaasje te veel heeft gedronken, biedt Responsible Young Drivers een gratis, en veilige noodoplossing aan.” Eén van de Limburgse vrijwilligsters die tijdens de eerste uren van 2019 op pad gaat is Merel Umans uit Zonhoven. Zij was vrijdag met glans geslaagd voor de proef die de vereniging organiseert met een ervaren rij-instructeur. “Ik zie soms dat jongeren met een glaasje op toch durven rijden. Dat wil ik zo veel mogelijk vermijden. Daarom wil ik ook klaar staan om het jaar veilig te beginnen.”

De verenging is nog steeds op zoek naar jonge vrijwilligers: responsibleyoungdrivers