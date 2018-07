Dertien rijbewijzen ingetrokken 24 juli 2018

02u42 0 Hasselt De politie heeft tijdens een reeks controles in totaal liefst dertien rijbewijzen ingetrokken van bestuurders die onder invloed van alcohol of drugs waren.

Tijdens één van deze controles merkte de politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad een verdachte bromfiets op aan de Kempische Steenweg in Hasselt. De tweewieler bleek gestolen te zijn en de bestuurder was onder invloed. Bovendien had ook zijn passagier drugs op zak.





Aan de Universiteitslaan in Hasselt probeerden twee bestuurders te ontsnappen aan de controle. Eén van hen was onder invloed van alcohol, de tweede had gedronken én drugs gebruikt. Hun rijbewijs werd meteen ingetrokken.





In totaal werden 233 bestuurders gecontroleerd. Tegen één van hen liep een bevel tot gevangenneming. Hij mocht dus meegaan met de agenten. (MMM)