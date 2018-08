Dertien bestuurders onder invloed 04 augustus 2018

Donderdagavond heeft de politie Limburg Regio Hoofdstad alcohol- en drugscontroles gehouden rond Hasselt. In totaal werden tien bestuurders betrapt met een glaasje te veel op, drie andere bestuurders reden onder invloed van drugs. Eén bestuurder was dronken, terwijl hij ook drugs genomen had. Eén persoon die onder invloed van drugs was, bleek bovendien illegaal in ons land te verblijven. Hij werd meegenomen naar het bureel. De politie schreef ook nog enkele bekeuringen uit voor drugsbezit en verkeersovertredingen. (RTZ)