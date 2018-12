Derde rijstrook op Herckenrodesingel Toon Royackers

20 december 2018

13u34 0 Hasselt De Herckenrodesingel krijgt volgend jaar vlakbij de brug over de kanaalkom een derde rijstrook. Dat heeft Wegen en Verkeer Limburg donderdag bekend gemaakt. De extra rijstrook moet het in de toekomst makkelijker maken om in te voegen vanaf de ‘Blauwe Boulevard’, en ook het afslaan naar de Kempische Steenweg vergemakkelijken.

Het is dus voor alle duidelijkheid alleen de binnenring die over een afstand van 1,1 kilometer een derde rijstrook krijgt. Vandaag is het vaak lastig om vanaf de Slachthuiskaai net voor de kanaalbrug in te voegen naar de Herckenrodesingel. Het verkeer dat invoegt moet immers meteen de brughelling nemen, wat vaak voor een groot snelheidsverschil zorgt met de bestuurders die al over de singel rijden. In het verleden zorgde dat wel eens voor kop-staart aanrijdingen. Met de komst van de parking aan de Blauwe Boulevard wordt binnenkort zelfs nog meer invoegend verkeer verwacht. Nu komt op het hele traject dus een derde rijstrook, tot aan het kruispunt met de Kempische Steenweg. Het invoegend verkeer krijgt een eigen rijstrook, en moet niet zich niet meer meteen mengen met het doorgaande verkeer.

Smallere middenberm

Ook verderop aan dat kruispunt met de Kempische Steenweg is het tijdens de spits vaak aanschuiven voor bestuurders die Hasselt willen verlaten richting Noord Limburg. De files op de rechter rijstrook vormen een risico en belemmeren de doorstroming. Meer ruimte moet er voor zorgen dat het verkeer vlotter en efficiënter kan verlopen. “De meest rechtse rijstrook dient als veilige oprijstrook aan de oprit. De meest linkse rijstrook vloeit streks meteen over in een lange afslagstrook aan de verkeerslichten van de Kempische Steenweg,” aldus woordvoerder Sep Vandijck. De extra rijstrook kan volgens Wegen en Verkeer Limburg makkelijk worden aangelegd door de bestaande middenberm te versmallen. De werken zijn voorzien voor volgend jaar. “Een beetje afhankelijk van de vergunning hopen we zelfs in het voorjaar al van start te kunnen gaan, zodat de werken in het najaar klaar zijn. Ze zullen vermoedelijk zo een drie maanden duren, maar de hinder blijft beperkt.”