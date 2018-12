De parkeerautomaat? Die staat daar achter de hoek Voorlopig nog geen bekeuring wegens verstopte parkeerautomaat aan Capucienenstraat Toon Royackers

07 december 2018

15u44 4 Hasselt Bijna niemand vindt de parkeerautomaat aan de Capucienenstraat in Hasselt. Die staat dan ook een beetje verstopt, om de hoek achter het gebouw ‘de Voorzorg’ van de Socialistische mutualiteit. Wie dicht bij het nieuwe stadhuis parkeert, kan hem daar onmogelijk zien staan. ‘Voorlopig zijn we dan ook tolerant,’ fluisteren de parkeerwachters.

De Capucienenstraat cirkelt achter de Hasseltse TT wijk door. En ook een klein zijstraatje naar de Groene Boulevard heeft precies dezelfde naam gekregen. Het is uitgerekend in dat kleinere zijstraatje dat de parkeerautomaat achter een hoek verstopt staat. Wie tussen de Voorzorg en de TT blok parkeert, vlak bij het stadhuis, kan helemaal geen automaat zien staan. Dat blijkt ook uit de vele bestuurders die geen ticketje kopen. Op een vrijdagmiddag tellen we tien van de dertien geparkeerde bestuurders die niet betaald hebben.

Gratis parking?

De vaststelling zorgde deze week alvast voor gejuich op Facebook. Heeft Hasselt terug een gratis parkeerstrook midden in het centrum? Op het bewuste stuk van de Capucienenstraat mocht tot voor kort overigens helemaal niet geparkeerd worden, door de werf van het nieuwe stadhuis ‘t Scheep. Nu zijn de verbodsborden weg gehaald, en is parkeren langs de straat weer toegelaten. Alleen een betaalautomaat is dus niet te zien. Parkeerwachters waarschuwen dat de straat duidelijk in een betaalzone ligt. Maar omdat de parkeerautomaat alleen gevonden kan worden door een blokje om te wandelen, zijn ze voorlopig tolerant.

Heraanleg

Ook schepen van Mobiliteit Habib El Ouakili (sp.a) waarschuwt. “De regel is dat de betaalautomaat op maximaal 150 meter afstand moet staan. Dat is hier duidelijk het geval. De hele zone binnen de Groene Boulevard is trouwens betalend. Dit stukje van de Capucienenstraat is daar geen uitzondering op. Zit de parkeerautomaat wat verstopt? Tja, binnenkort gaan we die straat toch heraanleggen, en dan gaan we parkeren sowieso weer verbieden. Voorlopig toch maar een ticketje gaan halen, lijkt me toch wel verstandig.”