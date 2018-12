De nieuwe 4DX-zaal van Kinepolis: water, wind, véél schokken... maar vooral fun Marco Mariotti

30 december 2018

18u47 0 Hasselt Speciale stoelen die heen en weer schommelen afgestemd op de filmscène. De 4DX-zaal aan Kinepolis Hasselt is nog actief tot 15 januari. Wij deden de test.. samen met een zaal vol kindjes, mama’s en papa’s bij de film: ‘Ralph Breekt het Internet’.

Naar de cinema gaan bleek qua regels en wetten nog nooit zo ingewikkeld. Niet iedereen mag zomaar de nieuwe 4DX-zaal van Kinepolis Hasselt binnen. Kijkers moeten minstens 4 jaar oud zijn, en 1 meter groot. Onder de 1.20 meter moét er begeleiding van ouders zijn.

Drank mag de zaal in, maar alleen met afsluitbare flesjes. En ook nacho’s zijn toegelaten, ‘maar zonder de saus’. Omdat die overal in het rond gaan vliegen? Ja! Later wordt duidelijk waarom.

De 4DX-zetels zijn ook duidelijk zwaarder en steviger dan de gewone cinemazetels. Ze hangen wat hoger boven de grond, voetsteunen zijn noodzakelijk. Langs de drankhouder bevindt zich een bedieningsknopje: ‘Water aan of uit’.

Waterspetters

Zodra de animatiefilm van start gaat, begint een dolle rit van ongeveer twee uur - er zijn geen pauzes bij 4DX-films. Als een filmpersonage met zijn voeten op de grond stampt, voel je de stomp in je rug. Als de ander een boer laat, voel je die ook. En als de koffie wordt uitgespuugd, vliegen de ‘spetters' in het rond.

Windstoten

Bij een autorace, voel je de wagens langs je voorbij scheuren dankzij de windstootjes uit mini-ventilatoren langs je hoofdsteun. Links en rechts in de zaal hangen grote ventilatoren die je het gevoel geven samen met een hoofdpersonage op de top van een berg te staan. En dat allemaal kijkend door een 3D-bril.

Eerlijk: bij momenten vergeet je in een cinemazaal te zitten. Het is het geluid van schrikkende kindjes, en lachende papa’s die me eraan laten herinneren. Na anderhalf uur voelt de zoveelste trilling wel niet meer zo speciaal aan. Maar als de zetels voorover hangen of van links naar rechts schommelen, kan bijna niemand zijn verwondering en enthousiasme verbergen.

Maag

“Het was héél leuk", vertelt de 6-jarige Aiden Thys uit Diepenbeek. “Schrik had ik nooit, het is écht cool.” Dat vindt ook mama Nadia Colson. “Bij momenten moet je wel goed opletten, die stoelen kunnen serieus te keer gaan. Ik begrijp goed dat je hier als klein kind niet alleen kunt komen zitten." Broertje Tristan en papa Edwin waren ook van de partij. “Maar na twee uur voelde ik mijn maag werken", lacht Edwin. “Maar heel leuk allemaal. We komen zeker nog eens terug."

Eén filmticket kost 17 euro, en de zaal blijft nog actief tot 15 januari.

“Cinema gaat over samen emoties beleven en Kinepolis is altijd een voorloper geweest wat betreft innovatieve technologie die deze ervaring nog intenser maakt", klink het bij Kinepolis. “4DX past perfect in de voortdurende verbreding van ons aanbod met premium producten, die ons toelaten om tegemoet te komen aan de wensen van meerdere doelgroepen. De klantentevredenheid in onze huidige 4DX locaties is hoog en dus wilden we deze fantastische ervaring aanbieden aan meer klanten.”