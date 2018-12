De meest gezellige tijd van het jaar... maar wat kost dat allemaal? Marco Mariotti

21 december 2018

15u35 1 Hasselt Fonkelende lichtjes, muziek in de straten en een zo groot mogelijke kerstboom — om van de kerststal nog maar te zwijgen. Overal te lande tasten stads- en gemeentebesturen in de buidel voor eindejaarssfeer. Maar hoe diep wordt er getast? En wat krijgt u voor dat geld?

Sint-Truiden: 120.000 euro

Geen onaardig budget voor de Truiense kerstsfeer. Een groot deel — 70.000 euro — gaat naar de verlichting van het winkelcentrum, de horecagelegenheden op de Grote Markt en het stadhuis. “Maar die lichtjes worden op Valentijn en tijdens carnaval opnieuw gebruikt”, klinkt het. En dan is er ook de schaatsbaan tussen de twee winkelstraten: extra beleving met een prijskaartje van 23.500 euro. “Maar dit levert ook op, onder meer door de inkomgelden.”

Voor de kerstmarkt wordt 10.000 euro opgehoest. “We werken met tentjes die we zelf huren, en vervolgens goedkoper ter beschikking stellen van sociale verenigingen. De kosten voor animatie, elektriciteit, logistiek en de campagne zitten ook in deze som.”

Voor alle duidelijkheid: de voorgenoemde sommen zijn zonder btw. Tellen we die erbij, dan komen we uit op zo’n 120.000 euro.

Genk: 402.000 euro

Voor de aankoop en huur van sfeerverlichting telt Genk jaarlijks 180.000 euro neer. Dat gaat dan om de 250 Genkersterren en verlichting aan onder meer het stadhuis, C-Mine, en Thor. En dan is er nog extra versiering in de publieke ruimte, bijvoorbeeld in bomen of op pleinen.

Genk Schaatst heeft dan weer een prijskaartje van liefst 210.000 euro. “Dat omvat dan de schaatsbaan, chalets, tentjes, aankleding en alles wat daar nog bij komt kijken, zoals verwarming en live-muziek. Maar hier halen we natuurlijk ook inkomsten uit.”

Voorts wordt nog eens 12.000 euro vrijgemaakt voor kerstbomen, decoratie in stedelijke gebouwen en vlaggen in de Vennestraat.

Lommel: 65.000 euro

Geen financiële uitschieter in Lommel, maar dat wil niet zeggen dat er niet op sfeer ingezet wordt. Een grote hap uit het budget van 65.000 euro gaat naar de kerstverlichting en de decoratie in de vorm van lichtgevende ornamenten op diverse plaatsen in het stadscentrum. “We steken ook geld in de organisatie van de kerstjaarmarkt en het warmste kerstkoopweekend, beide met animatie.” De kerststal die er staat, weegt dan weer niet op het budget. Die maakt én plaatst de stad zelf.

Hasselt: 120.000 euro

De hoofdstad van Limburg zet stevig in op de winkelstraten. Zo gaat er 8.500 euro naar kerstfiguren die de winkelstraten opfleuren tijdens de kerstshoppingweekends van 15, 22 en 29 december. Ook werd 42.250 euro vrijgemaakt voor pendelbussen die in die weekends gratis tussen het centrum en drie randparkings rijden. Voorts ging 17.000 euro naar een tekenwedstrijd gelinkt aan Winterland, het verspreiden van affiches en de promotie via de traditionele pers.

Milieuvriendelijke kerstversiering — energiezuinig en gemaakt uit gerecycleerd materiaal — is dan weer goed voor 70.000 euro. De stalen blokletters ‘HASSELT’ werden recent aangekocht voor 40.000 euro, maar kunnen natuurlijk gebruikt worden voor meerdere evenementen. De gloednieuwe bloembakken die aangekleed werden met verlichte kerstboompjes van een meter hoog, kostten 12.000 euro.

Zij gaan tot 50.000 euro

Sommige steden en gemeenten houden het financieel eerder bescheiden. Zo is er in Maasmechelen enkel de opvallende kerstverlichting aan het gemeentehuis, met een kostenplaatje van 20.000 euro.

Dilsen-Stokkem kiest ook voor sfeerlicht aan het stadhuis, maar kocht de benodigdheden jaren geleden al aan. Dit jaar is er geen meerkost en de verlichting zal overigens ook tijdens andere evenementen gebruikt worden.

In Lanaken maakt men 52.000 euro vrij, waarvan 13.000 euro voor activiteiten in het centrum tijdens de kerstweekends. Animatie is er in de vorm van onder meer een kersttreintje, livemuziek en een vuurspuwer. De kerstverlichting heeft dan weer een prijskaartje van bijna 38.000 euro, waarvan 20.000 euro voor het centrum en 18.000 euro voor de deelgemeenten.

Houthalen-Helchteren legt 26.400 euro op tafel voor kerstverlichting en andere vormen van decoratie in straten en dorpskernen.

Beringen betaalt dan weer 35.000 euro voor feestverlichting, en bijna 1.900 euro voor kerstbomen. “We geven ook subsidies ter waarde van 1.000 euro aan jeugdclub Beverlo, voor de organisatie van een kerstmarkt. De stad ondersteunt ook de handelaars bij het decoreren en financiert Koersel Kerst en Be-Mine on Ice deels mee.”