De mannen die hun volk leerden barbecueën 27 juli 2018

02u43 0 Hasselt In augustus geeft het Hasselts trio Davy De Wreede, Wim Bloemen en Robby Pipeleers van Grill Academy Limburg een workshop barbecueën aan de Syntra Hasselt. "Er is zoveel meer om te bereiden dan de traditionele chipolata of brochette", vertelt Robby.

Het trio biedt verschillende workshops aan: van de basis met allerlei verschillende toestellen, tot gespecialiseerde workshops voor houtskoolbarbecues, gasbarbecues of het roken van vlees of vis en zelfs een speciale workshop rond 'American Style'.





Toestellen met deksel

"We werken met toestellen van het merk 'Weber', maar je kan de technieken en recepten toepassen op alle toestellen met een deksel", legt Robby uit. "Het idee is spontaan gegroeid. Door onze resultaten op de verschillende internationale barbecuewedstrijden zijn we in contact gekomen met de mensen van Weber. We werden officiële demo-chefs en startten onze Grill Academy op."





Op het vlak van veiligheid zal het trio zeker rekening houden met de droogte tijdens deze zomer. "Al kan je tegenwoordig ook in het putje van de winter met z'n allen gezellig rond een warme barbecue gaan staan. Het is trouwens niet enkel vlees waar we op focussen, je kan zelfs een pizza of cake bereiden. We hopen op zoveel mogelijk geïnteresseerde deelnemers, maar we hebben geen aantal in gedachten."





De eerste workshop is op 16 augustus, alle info via www.grillacademylimburg.be. (BVDH)