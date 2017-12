De beste oudejaarsfeestjes op een rijtje 02u43 0 Hasselt 31 december is voor veel feestvierders dé nacht van het jaar. Wij zetten voor u alvast enkele spetterende party's op een rijtje.

In provinciehoofdstad Hasselt zijn er uiteraard veel mogelijkheden om oudejaar te vieren. Het feestje in het Grand Café aan Winterland is al een week uitverkocht, maar het vuurwerk dat om middernacht wordt afgeschoten, zal wel voor heel de stad zichtbaar zijn.





In discotheek Versuz is er vanavond al een Pre Party en op oudejaarsavond is er dan 'Opera House', een 'decadent' feestje met alles erop en eraan.





In en rond de Badderijstraat zijn er nog veel meer cafés en discotheken open voor de perfecte feestnacht. Voor elk wat wils. Denk maar aan New Year Rainbox Party in het Regenbooghuis. Ook aan het kanaal kan je terecht voor een feestje, zoals in de Muziekodroom.





In Cultuurcentrum de Velinx in Tongeren komt onder meer Jebroer optreden.





Hangar58Bokrijk in Genk ontvangt al voor de zesde maal de 'Nacht van uw Leven', deze editie is wel al meer dan een maand uitverkocht.





Flashback organiseert in Lommel een spetterend feestje.





Enkele kilometers verderop is de Kerkstraat in Neerpelt steevast een populaire locatie om het nieuwe jaar in te gaan.





Ook bekende plaatsen als Stayen in Sint-Truiden ontvangen feestgangers. Met andere woorden: aan locaties geen gebrek in Limburg. (BVDH)