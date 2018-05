Daniel Verstappen lanceert nieuwe single 04 mei 2018

Muzikant Daniel Verstappen (27) heeft zijn gloednieuwe single uit. On My Mind is een nummer waarin klassieke muziek en dance gecombineerd wordt. "Het gaat over twee geliefden en hun eigen mysterieuze relatie met elkaar", vertelt hij.





De clip van On My Mind werd onder meer opgenomen in het Thor Park en Bokrijk. Anna Monaco uit Dilsen-Stokkem zong de single in. Zij nam in 2015 nog deel aan The Voice Kids waar ze toen scoorde in de blind audition. De mastering van On My Mind gebeurde zelfs door Austin Leeds, die in het verleden met de betreurde deejay Avicii samenwerkte.





Ennio Morricone





Daniel zet niet zomaar zijn eerste stappen in de muziekwereld. "Ik heb een master in contrabas en piano, en mocht al meespelen met de Night Of The Proms en Brussel Philharmonic. Ik had zelfs de eer om mee te spelen met artiesten zoals Bocelli en Ennio Morricone." Op 18 mei zal Verstappen de single nog eens officieel releasen via een live-streamconcert op Facebook. "Dat zal op een speciale locatie plaats vinden", klinkt het. En op 21 juni staat Daniel in Maaseik op de planken op het Midsummerconcert waarhij zijn gloednieuwe show met de buitenwereld zal delen.





(MMM)