Dakloze ijdeltuit brengt dagcrème aan in supermarkt BVHD

21 maart 2019

14u30 0 Hasselt Een 35-jarige Hasselaar toonde zich op 5 september 2018 van zijn meest ijdele kant. Hoewel hij het statuut van dakloze draagt, opende hij een potje dagcrème en bracht hij een laagje aan op zijn gezicht. Hij plaatste het potje terug in het rek, maar een winkelbediende betrapte hem. De man was niet aan zijn proefstuk toe.

Momenteel verblijft de man in de gevangenis en daar zal hij nog 41 maanden moeten doorbrengen. Dat hij met uiterlijk en hygiëne bezig is, bleek ook al uit het bezit van parfums ter waarde van 300 euro. Verder maakte hij zich schuldig aan de diefstal van een fiets uit een appartement op 7 november 2018. Eerder dit jaar, op 7 februari 2019, werd hij betrapt met heroïne op zak nadat hij een man een blauw oog geslagen had. Omwille van zijn strafverleden riskeert de man een celstraf van 24 maanden. Het vonnis volgt op 11 april.

