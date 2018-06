Dak van Muziekodroom vat vuur 21 juni 2018

Woensdagavond kort voor 18 uur is de brandweer moeten uitrukken voor een brand aan de Muziekodroom langs de Bootstraat in Hasselt. Vermoedelijk door dakwerken was de dakbedekking beginnen smeulen. "Het vuur is helaas ook naar binnen geslagen", zegt directeur Ben Lambrechts van Hogeschool PXL, die vooral op het gelijkvloers leslokalen heeft met de 'PXL music academy'. "De keuken van de Muziekodroom heeft ernstige schade opgelopen, maar de rest van de lokalen zijn grotendeels gevrijwaard. Er is gelukkig niemand gewond geraakt. We komen op het einde van het academiejaar niet in de problemen met examens of lessen, want die kunnen hier verder doorgaan." Het beschadigde dak werd woensdagavond voorlopig weer dicht gelegd. (RTZ)