Criminaliteit in Limburg: plofkraken zijn terug, en nooit eerder zo veel drugsafval Gerechtelijke politie beleefde in 2018 haar drukste werkjaar ooit Toon Royackers

22 januari 2019

12u07 0 Hasselt 2018 was een bijzonder druk jaar voor de federale gerechtelijke politie van Limburg. Nooit eerder werd er zo veel drugsafval gedumpt in onze provincie als vorig jaar. De plofkraken zijn helaas terug van even weg geweest, en elk ongewoon sterfgeval werd uitvoerig onder de loep genomen. Maar vooral heel wat fraudeurs en witwassers liepen vorig jaar tegen de lamp.

“Limburg blijft door de nabijheid van Nederland kwetsbaar voor de drugsproblematiek,” zegt Directeur Kris Vandepaer van de Federale Gerechtelijke Politie in Limburg. “We merken dat de Nederlandse politiediensten enorm drukken op het fenomeen, en dat betekent dat de criminelen naar ons komen. Vorig jaar vonden onze diensten 95 ton drugsafval. Ter vergelijking: in 2017 was dat nog ‘maar’ 32 ton. Zowat een verdrievoudiging op één jaar tijd dus. Het gaat telkens om brandbaar en erg gevaarlijk spul.”

“Helaas zijn we er van overtuigd dat er nog meer dumpingen zijn, dan degene die we al ontdekken,” vreest Procureur Guido Vermeire. “Allicht zijn er lozingen in onze waterwegen en in de natuur. Zij vormen een reëel gevaar voor de volksgezondheid. Daar gaan we in 2019 extra op inzetten.” De politie kon in 2018 wel heel wat drugsbendes in de cel krijgen. Zo werden zestien leden van de Italiaanse maffiagroep N’Dragheta onderschept, die zich in Maasmechelen bezig hielden met internationale cocaïnehandel. Bij de actie ‘Vivum’ liepen ook al 38 verdachten tegen de lamp in ons land, Nederland en Malta.

Plofkraken

2019 begon de voorbije weken helaas opnieuw met twee plofkraken in Kinrooi en Hamont-Achel. “Het fenomeen was een tijdje verdwenen,” zegt Kris Vandepaer. “In Nederland en Duitsland hadden ze er al opnieuw last. Het is nu ook weer overgewaaid naar onze streken. De boeven passen zich bovendien aan. Nu de banksector zich bewapend tegen het gebruik van gas om hun betaalautomaten te beschermen, gebruiken de daders explosieven. Dat was zo bij de laatste twee plofkraken van dit jaar. Overigens hebben we vorig jaar ook drie daders kunnen vatten.”

Witwas

“Heel wat van ons werk gaat trouwens naar de criminaliteit die eigenlijk niet zichtbaar is,” aldus Directeur Vandepaer. “We hebben bijvoorbeeld een grootschalige mazoutfraude kunnen opsporen, en voor drie miljoen euro aan goederen kunnen recupereren, waaronder de Rolls Royce van de hoofdverdachte in Bulgarije. Onze cel ‘sportfraude’ bracht de verdachte verrichtingen in het Belgische profvoetbal in kaart. Dat onderzoek is nog volop lopende, waardoor we er geen verdere uitleg over kunnen geven.”

Onderzoek in Virtual Reality

De Gerechtelijke Politie van Limburg wil verder voortrekker blijven op technologisch vlak. “We onderzoeken nu systematisch elk ongewoon sterfgeval. En dat levert ons moorden op die anders allicht onder de radar waren gebleven. Vorig jaar hadden we zo drie gevallen. Elke moordscène wordt sinds 2018 met een volledige 3D scan in kaart gebracht, en slachtoffers van een levensdelict ondergaan tegenwoordig een bodyscan. Het laat ons toe om in virtual reality diverse scenario’s te onderzoeken: hoe liep bijvoorbeeld het kogeltraject, of waar stond de schutter precies?”

Het Real Time Intelligence Center heeft vorig jaar tenslotte volop haar nut bewezen. Die dienst koppelt onder meer alle gegevens van de ANPR camera’s in onze provincie. “Op andere plaatsen zijn het meestal de politiediensten zelf die de camera’s beheren,” zegt Procureur Vermeire. “In Limburg werken we allemaal samen. Alleen zo konden we snel in Hasselt een inbreker pakken die in Sint-Truiden had toegeslagen.”