Code rood blijft van kracht 19 juli 2018

Gisterenochtend bogen vertegenwoordigers van ANB, de brandweer, Defensie en de dienst Noodplanning en Crisisbeheer zich opnieuw over de aanhoudende brandgevoeligheid in de Limburgse natuurgebieden. Er werd besloten om code rood te verlengen.





Al sinds 1 juli geldt code rood voor brandgevoeligheid in heel de provincie. Brandweerdiensten en natuurbeheerders zijn extra alert en staan stand-by om een beginnende brand zo snel mogelijk te blussen, maar vragen ook de medewerking van elke burger om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Een natuurbrand kan zich in droge periodes zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen en uitbreiden en hij kent niet altijd een natuurlijke oorzaak.





Sinds 3 juli geldt er overigens ook een geheel verbod op kampvuren in Limburg. Bovendien is er in een natuurgebied (en tot 25 meter daarbuiten) geen enkele vorm van vuur meer toegestaan: roken, kaarsen, fakkels, vuurkorven, BBQ's... Wie iets verdachts ziet, wordt gevraagd meteen contact op te nemen met de noodcentrale via 112. (BVDH)