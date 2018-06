Clichés bevestigd: Wit-Russen enkel uit op wodka en whiskey 21 juni 2018

Tijdens het wereldkampioenschap voetbal worden er vaak grapjes gemaakt over de Russen en hun drankgebruik, maar clichés zijn er niet zomaar. Dat bleek gisteren andermaal uit een vonnis van de Hasseltse correctionele rechtbank. Twee Wit-Russen werden er veroordeeld tot een celstraf van twee jaar. Ze zijn verantwoordelijk voor dertien diefstallen, maar waren telkens enkel en alleen uit op wodka en whiskey.





De twee beklaagden zijn respectievelijk 25 en 41 jaar oud. Tussen 14 en 30 augustus 2017 trokken ze op ronde door Vlaanderen. Zo brachten ze een bezoekje aan Mechelen, Leuven, Grimbergen, Vilvoorde, Wemmel, Lier, Lebbeke, Dendermonde, Hamme, Gent en Sint-Truiden. Telkens hadden ze het gemunt op een afdeling van de Colruyt. De totale buit bedraagt achttien flessen Grey Goose (wodka), twee flessen Glenmorangie (whiskey), vijftien flessen Johnnie Walker Black Label (whiskey) en acht flessen Jack Daniels (whiskey). In totaal is de vangst bijna 2.000 euro waard.





Dankzij winkelinspecteurs en camerabeelden werden de dieven betrapt. Omdat ze beiden verstek lieten gaan, werd de celstraf effectief uitgesproken. Ieder betaalt ook 800 euro boete. (BVDH)