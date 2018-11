Cipiers leggen werk neer nadat sportmonitor slaag krijgt Derde staking in drie maanden tijd in Hasseltse gevangenis Toon Royackers

06 november 2018

17u46 19 Hasselt De cipiers van de gevangenis in Hasselt hebben dinsdag opnieuw het werk neergelegd, nadat één van de personeelsleden klappen had gekregen. In de voormiddag werd een sportmonitor in het gezicht geslagen door een gevangene. Het is al de derde keer op evenveel maanden tijd dat de cipiers actie voeren nadat ze het mikpunt werden van geweld.

Deze keer ontstond er dus tumult tijdens de sportactiviteiten. Eén van de sportmedewerkers onder het gevangenispersoneel liep daarbij verwondingen op. De man kreeg een paar slagen in zijn gezicht. Later op de dag werden de hulpdiensten opnieuw opgetrommeld. Deze keer omdat een gevangene zichzelf toetakelde met een TL buis. Hij werd door de politie uit zijn cel gehaald en vervolgens meegenomen voor verzorging. De cipiers bedeelden dinsdagavond nog de maaltijden, maar bezoek kan niet meer binnen. Het is afwachten of de actie de komende dagen wordt verdergezet.

Aanhoudend geweld

Vorige maand kregen ook al twee cipiers klappen tijdens de maaltijdbedeling. Een gevangene ging toen door het lint toen zijn celdeur openging. De man stond al bekend voor zijn agressie en moest normaal overgeplaatst worden naar een strenger regime. Maar dat was kennelijk te laat gebeurd. Ook in oktober vond daarom al eens een spontane staking plaats. In september raakten zelfs vijf cipiers gewond bij een aanval van een 37-jarige Tsjetsjeense Syriëstrijder. Volgens het personeel kan de directie de veiligheid onvoldoende garanderen, en is er voortdurend geweld achter de gevangenismuren.