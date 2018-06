Cipiers: "Dit kan een lange staking worden" 20 juni 2018

02u55 0 Hasselt Net als in de andere gevangenissen van ons land, werd ook in Hasselt dinsdag het werk neergelegd. Nog zeker tot donderdagmiddag blijven de cipiers actie voeren.

"Het zit onze mensen dan ook écht hoog," zegt vakbondsafgevaardigde Marco Pagan van het Christelijke ACV. "Minister Geens wil ons stakingsrecht beperken, en vraagt een minimale dienstverlening. Maar misschien kan hij zich beter eens afvragen waarom we precies staken? Weet je dat veel cipiers hier de overuren blijven opstapelen? Vakantiedagen opnemen gaat heel moeizaam, omdat er te weinig personeel is."





Ook de socialistische militanten verzamelden gisteren aan de poort. "Schrijf maar op dat dit wel eens een lange staking kan worden," zegt Kristof Muyters van het ACOD.





"Er is al zo vaak extra personeel beloofd, maar dat komt er nooit. De regering komt dus zelf haar protocols niet na. Donderdagmiddag is er pas overleg met het kabinet van minister Geens. We zullen zien of er dan genoeg resultaat is. Dat onze staking op een lastig moment valt voor de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad, die volop in haar verhuis zit? Dat kunnen we moeilijk verhelpen. We horen dat er bij de agenten ook al wrevel is, en stakingen mogelijk zijn. Tja, het toont maar aan dat een oplossing voor iedereen heel belangrijk is." (RTZ)