Chokri krijgt wachtrijen niet helemaal weggewerkt Geen lange files voor festivalbandjes, wél aan camping MARCO MARIOTTI

16 augustus 2018

02u27 0 Hasselt Het nieuwe systeem om je aan te melden op Pukkelpop heeft gisteren slechts deels gewerkt. Het ophalen van de festivalbandjes ging sneller dan ooit, maar aan de camping ontstonden wachtrijen tot anderhalf uur. "Toch heeft Chokri dat goed gedaan, want op Werchter was het veel erger", zegt Jan De Sobrie uit Mechelen.

Maar liefst 56 incheckbalies stonden er dit jaar opgesteld aan de overzijde van de festivalingang. Je festivalbandje ophalen ging voortaan énkel daar. Reden: niet in het vaarwater terechtkomen van feestvierders die hun bandje wél al hadden. Bij de eerste stormloop van campinggangers gisterenochtend bleek het ophalen van de bandjes super te gaan. "We hebben tien minuutjes op ons bandje moeten wachten. Anderen nog minder", vertelt Jan de Sobrie die rond 13.30 uur zijn old-school tent installeerde op Camping Chill.





"Het aanschuiven aan de campingingang ging dan weer wat moeizamer. We hebben een half uur moeten aanschuiven, maar dat is nog altijd minder dan de twee uur op Werchter vorige maand." Niet veel later zat de flessenhals echter ook aan de camping overvol. Honderden kampeerders werden uitvoerig gecontroleerd, wat tot wachttijden van zeker anderhalf uur zorgde.





"Bestaat er überhaupt een systeem om dit soort wachtrijen volledig weg te werken?", vraagt een Pukkelpop-medewerkster zich af. "Aan de balies is het rustiger ja, maar als duizenden mensen tegelijk een camping op willen is het nooit simpel. Gelukkig is het weer niet slecht, en heeft bijna iedereen een stoeltje bij om te zitten tijdens het wachten."





Roze vuilniszakjes

Camping Chill stak rond 16 uur aardig vol en zag vooral een zee aan partytentjes opduiken. "Met de 2-minutentent van tegenwoordig is je slaaptent meteen opgezet. Maar die partytent is toch een heel ander verhaal", zegt Camille (16) uit Roeselare. "Zo'n tentje is ideaal qua beschutting, en we dachten er duidelijk niet als enigen zo over."





Enkele jaren geleden zag je zo'n wit tentje her en der opduiken. Vandaag zijn ze bijna niet meer weg te denken. Een extra tent per vriendengroep, die ook wordt achtergelaten op de laatste dag? Niet als het van de Pukkelpoporganisatie afhangt die gisteren al met grote borden de kampeerders eraan herinnerde hun tent zondagochtend weer mee te nemen. Tom Schoeters heeft zelfs geen tent nodig. Hij kon met oude zeilen een tentzeil aaneennaaien en over de slaaptenten hangen. "Het kost niets, en het houdt zon én regen tegen. Het neemt misschien iets meer tijd in beslag, maar ze noemen mij dan ook MacGyver. Ik vind voor alles een oplossing."





Bewustzijn afval

Bij héél wat festivalgangers komt het bewustzijn inzake afval meer naar boven. "Wij hingen overal roze vuilniszakjes op", vertellen enkele vriendinnen uit Tienen. "We vinden het verschrikkelijk om in ons eigen afval te moeten vertoeven. Je zit hier tenslotte vier dagen. Het moet geen varkensstal worden."





Of ook andere kampeerders het voorbeeld overnemen valt te betwijfelen.