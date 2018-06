Celstraffen voor dief en man die op uitkijk stond 07 juni 2018

02u51 0

Een 29-jarige man uit Hasselt en zijn tien jaar oudere stadsgenoot moeten voor zestien en zes maanden naar de cel.





Op 20 januari dit jaar waren ze betrokken bij de diefstal van een scheerapparaat, epileerapparaat, jas en gezichtsreiniger met een totale waarde van 627,50 euro. Op 13 februari, 4 en 21 april van dit jaar was de jongste van het duo ook betrokken bij de diefstal van fietslampjes, van elektronische apparatuur en van een bluetoothspeaker in Hasselt. Omdat de oudste, een man van Indiaanse afkomst, eigenlijk enkel op de uitkijk stond, blijft zijn straf beperkt. Er werd rekening gehouden met veroordelingen in het verleden. De burgerlijke belangen werden aangehouden. (BVDH)