Celstraffen tussen 10 maanden en 3 jaar gevorderd voor inbrekers BVDH

02 januari 2019

Vijf inbrekers uit het Oostblok riskeren celstraffen tussen 10 maanden en 3 jaar voor het plegen van verschillende woninginbraken op diverse adressen in Limburg. De vijf, waaronder enkele Kroaten, worden er bovendien van beschuldigd in een bende actief geweest te zijn. Ze sloegen in februari en het eerste deel van maart 2018 toe. Dankzij onderzoek aan de hand van kentekenplaten en DNA konden de personen worden geïdentificeerd. Ze worden gelinkt aan feiten in Hoeselt, Wellen, Halen, Lummen, Bilzen en Genk. Hun verblijfadres lag de Luikse gemeente Herstal. Enkelen van het groepje hebben reeds een verleden van inbraken in Duitsland en Frankrijk. “Het openbaar ministerie spreekt van bendevorming, maar daarin is men niet consequent", stelde Peter Donné namens één van de beklaagden. Vonnis op 23 januari.