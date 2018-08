Celstraf voor voortvluchtige dieven 02 augustus 2018

02u27 0 Hasselt Twee Waalse mannen van 31 en 36 jaar oud krijgen respectievelijk zeven maanden en één jaar cel voor de feiten die ze drie weken geleden pleegden aan de Decathlon in Hasselt. Het duo vluchtte toen na de diefstal voor de politie en crashte tegen een vangrail.

De oudste van de twee beweerde dat hij die avond naar de Quick wilde gaan: "Er lag iets op de grond en dat heb ik meegenomen in de auto. De Quick was helaas gesloten, maar de politie zag wel dat we daar een bocht maakten. We hebben nooit 170 kilometer per uur gereden op de E313, maar wilden niet stoppen omdat de auto niet in orde was. De zogezegd gestolen voorwerpen had ik gevonden buiten aan de winkel."





De rechtbank is van oordeel dat het bewezen is dat beide mannen een diefstal wilden plegen. Ze hadden dan ook bivakmutsen aan en waren duidelijk hun producten aan het inladen. "Tijdens de achtervolging reden ze zigzag en probeerden ze meermaals om de politiewagen te raken. Uiteindelijk verloren ze de controle over het stuur. Er lagen spullen ter waarde van 450 euro in de wagen." Volgens de jongste van het duo had hij wel belangrijkere dingen te doen dan het stelen in de Decathlon, wat betreft de bivakmuts wijst hij naar zijn kompaan. "Ik ben ook niet verantwoordelijk voor zijn rijgedrag." Hij krijgt dan ook enkele maanden minder straf dan de oudere man. Allebei betalen ze zo'n 500 euro aan proceskosten. (BVDH)