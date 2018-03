Celstraf met uitstel voor man die dreigde vriendin "kapot" te maken 21 maart 2018

Een 33-jarige Hasselaar van Algerijnse afkomst is veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden met uitstel en een boete van 1.364,11 euro met uitstel omdat hij op 23 december 2015 een man zwaargewond sloeg. Deze kon een tijd niet gaan werken. Daarnaast toonde de man zich ook niet bepaald sympathiek ten opzichte van zijn (ex-)vriendin (33) door tussen 14 en 19 april tegen de vrouw te zeggen dat hij haar "kapot" zou maken. De vrouw probeerde later met haar verklaringen de man in een positief daglicht te plaatsen, maar dat acht de rechtbank niet geloofwaardig. Beklaagde heeft dan ook zijn verleden al tegen. Aan de vrouw die hij bedreigde moet hij 1 symbolische euro betalen. (BVDH)