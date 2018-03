Celstraf gevraagd voor Russische inval 21 maart 2018

Een duo uit de voormalige USSR riskeert samen met twee andere personen een fikse celstraf na een inval in een woning in Hasselt. Ze zouden op zoek zijn geweest naar drugs. "De hele studio werd overhoop gehaald en de heren namen onder meer een gsm en geld mee. De politie merkte het verdacht voertuig op en sprak met het slachtoffer. Dit was een man van Afrikaanse origine die als dealer in de studio woonde. De reden van de ruzie was het feit dat een buitenlander in België komt dealen", stelde de procureur. Over de precieze rol van elke betrokkene is weinig duidelijkheid. Feit is dat er letterlijk en figuurlijk een geurtje hangt aan de studio. Eerder werd er ook al eens een minderjarige meisje naakt aangetroffen. Ze zou er drugs gebruiken en een relatie hebben met een van de heren. De leidende figuur riskeert een celstraf van dertig maanden en een boete van 6.000 euro, zijn drie partners riskeren veertien maanden. Voor het slachtoffer werd een morele schadevergoeding van 2.500 euro gevraagd. (BVDH)