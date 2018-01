Cel met uitstel voor 22-jarige drugsdealer 19 januari 2018

Een 22-jarige drugsdealer uit Hasselt krijgt een celstraf van één jaar met uitstel nadat hij tussen 6 augustus 2014 en 23 juli 2015 drugs dealde. De man werd op 12 juni 2015 tijdens een politieactie gezien in een café, waar hij naar achteren vluchtte. Hij had cannabis en een bolletje hasj op zak. In zijn gsm zaten druggerelateerde berichten. Amper elf dagen later was er opnieuw een controle van de politie en stond de jongeman bij een gekende gebruiker. Toen zou de man een gram marihuana hebben gegeven aan een minderjarig meisje. Zijn advocaat vroeg een werkstraf, maar het werd uiteindelijk toch een celstraf met uitstel. Ook voor de boete van 6.000 euro krijgt de man uitstel voor drie vierde van de som. Dat betekent dat hij 1.500 euro zal moeten betalen. Wel moet hij zich houden aan klassieke voorwaarden, zoals zich laten begeleiden door een justitieassistent. (BVDH)