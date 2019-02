CD&V Limburg voert vernieuwing van “te moeten” door Modellijsten van Limburgse christendemocraten pas zeer laat klaar Dirk Selis

05 februari 2019

21u24 0 Hasselt De Limburgse lijstvorming van partijvoorzitter Wouter Beke heeft op zich laten wachten. De Limburgse christendemocraten moesten dan ook eens zeer diep nadenken wie ze na het aangekondigde afscheid van Jo Vandeurzen en het plotse vertrek van Nadia Vananroye naar voor moesten schuiven. Uiteraard was er geen discussie over wie de lijsttrekker voor de Kamer ging zijn. Uiteraard trekt Vlaams parlementslid Lode Ceyssens de Vlaamse lijst. Maar voor de overige plaatsen moest stevig gepuzzeld worden.

CD&V moest in Limburg nieuw bloed lanceren door het afscheid van enkele gevestigde namen. Zo gaf Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen al aan te stoppen met nationale politiek. Vlaams parlementslid Sonja Claes uit Heusden-Zolder stapt zelfs volledig uit de politiek. Ook Nadja Vananroye - voormalig burgemeester van Hasselt - was in beeld als lijsttrekker, maar zij nam afscheid van de politiek om directeur te worden van het Wit-Gele Kruis in Limburg. De Truiense Veerle Heeren werd volgens insiders dan weer beleefd maar met aandrang gevraagd om een stap opzij te zetten en de lijst te duwen. Ook van Liesbeth Van der Auwera uit Bree, die tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen toch wel goed gescoord had, is geen sprake meer.

Veerle Heeren opzijgeschoven

Voor de Kamer is partijvoorzitter en burgemeester van Leopolsburg Wouter Beke de lijsttrekker. Maar dan opvallend, klinkt de naam van Nawal Farih uit Genk. Voor de burgemeester van Maasmechelen Raf Terwingen en burgemeester van Riemst Mark Vos is het pluche ook een certitude. Lijstduwer is Veerle Heeren, burgemeester van Sint-Truiden, die opvallend geen verkiesbare plaats meer krijgt.

Nawal Farih, de “coming lady” in Genk

Provinciaal voorzitter en burgemeester van Peer Steven Matheï is eerste opvolger, terwijl Maryam Jamshid uit Hasselt tweede opvolger is. De opvallendste naam is dus 31-jarige Nawal Farih, momenteel privé-secretaris van Jo Vandeurzen, die haar politieke vader wordt genoemd. Nawal van Marokkaanse origine is net boven Parijs geboren. Zij is actief binnen de Genkse CD&V en zal daar in de loop van de legislatuur schepen worden.

Tom Cox wordt nieuwe onderwijsexpert

Voor het Vlaams parlement trekt Vlaams parlementslid en burgemeester van Oudsbergen Lode Ceyssens de lijst. Hij wordt op de Vlaamse lijst gevolgd door Vera Jans uit Lanaken, An Christiaens uit Tongeren en dan weer een verrassing, Tom Cox uit Hasselt. Vlaams minister Jo Vandeurzen duwt de lijst. De opvolgers zijn Jo Brouns, burgemeester van Kinrooi en beleidsadviseur bij minister Vandeurzen, en Hilâl Yalçin uit Beringen. Vooral Brouns maakt aanspraak op een zetel in het Vlaams parlement, omdat de kans zeer groot is dat de afscheidnemende Vandeurzen verkozen geraakt.

Ook Tom Cox, directeur van scholengroep Kindsheid Jesu in Hasselt, krijgt dus voluit zijn kans als nieuwkomer. “Tom wordt al langer door onze partij geraadpleegd als onderwijsexpert in Limburg en daarbuiten, en is zo dus extra goed geplaatst om de noden van het Limburgse onderwijs in Vlaanderen te verdedigen”, zegt Ceyssens. “Nawal en Tom hebben bij de verkiezingen van 14 oktober reeds hun strepen verdiend en getoond dat ook zij door hun lokaal engagement zuurstof kunnen geven aan Limburg”, vult Beke aan.

Belet vermoedelijk niet meer naar Europa

Verder staat huidig Europees parlementslid Ivo Belet uit Hasselt op de tweede lijstduwersplaats voor het Europees parlement. Vanop die plaats wordt het echter uiterst moeilijk voor Belet om zijn verblijf in Europa te verlengen. Liesbeth Maris uit Houthalen-Helchteren is tweede opvolger.

CD&V gaat in de Kamer opnieuw voor 4 zetels en in het Vlaams Parlement voor 5 zetels. Dat is voor beide parlementen telkens één zetel meer dan in 2014. Zowel Beke als Ceyssens sluit niet uit in een volgende regering minister te worden. “Na de verkiezingen zullen we onze verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan als wij geroepen worden om deze op te nemen. Onze mensen weten hoe de economische en sociale situatie eraan toe is, maar ook hoe het parlement als hefboom kan worden ingezet om het tij te keren en nieuwe perspectieven voor onze provincie te creëren”. Hopelijk werpen de klimaatmarsen verder geen roet meer in de oranje ambitie.