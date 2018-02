Carnaval in de stralende winterzon 19 februari 2018

02u39 70 Hasselt Op maar liefst tien plaatsen in Limburg trok dit weekend de carnavalsstoet op gang.

Duizenden mensen genoten in het winterzonnetje van honderden groepen die zich helemaal uitdosten.





Dat gebeurde onder meer in Bilzen, As, Rotem, Uikhoven en Overpelt. Ook in Borgloon lokte de stoet héél wat kijklustigen. Eén van de deelnemende groepen maakte een eigen parodie op de gekruisigde koe van kunstenaar Tom Herck.





"Koe-nst uit Loan", stond er te lezen. Herck die vorig jaar de kerk van Kuttekoven tijdelijk gebruikt heeft als expo-ruimte en heel wat stof deed opwaaien met zijn werk, kreeg heel wat berichtjes van mensen die de stoet bijwoonden. "En ik vind het geweldig", reageert Herck.





"Lijkt me wel pijnlijk, zo de hele stoet met je armen omhoog lopen. Het is vooral leuk om te zien dat het overal wordt opgepikt. Het is bijna een 'cult-symbool' geworden, die Holy Cow." Ondanks dat de stoet in Opgrimbie op fenvlaanderen.be stond ingepland als één van de optochten voor zondag, besloot de organisatie vorig jaar al om geen stoet meer te organiseren. (MMM)