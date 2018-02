Carnaval: "Iets zuiniger met karamellen, iets meer gadgets" 15 februari 2018

02u55 0 Hasselt Alle grote Hasseltse carnavalsverenigingen waren deze week present op het stadhuis, voor de ondertekening van het 'milieucharter'. "We waren al op de goede weg", vinden schepen van Evenementen Gerald Corthouts (CD&V) en schepen van Leefmilieu Joost Venken (Groen). "Maar nu gaan we nog een stapje verder."

Tijdens de halfvastenstoet van Hasselt wordt er al enkele jaren geen confetti meer uitgegooid. Dat voorkomt dat de stadsdiensten te veel troep moeten opruimen na afloop, ook al was de confetti volgens de verenigingen afbreekbaar. Toch gaan ze nu nog een stap verder met het milieucharter. "We gaan wat letten op het uitstrooien van karamellen", zegt ex-prins Walter Papens, die zijn schouders zette onder het ecologische Hasseltse carnaval. "Het is onze traditie dat de Prinsenwagen daar héél gul mee is. Maar we merken dat veel van die kleine snoepjes toch blijven liggen. Het publiek is wat kritischer geworden, blijkbaar. Ze bukken zich wel graag voor gadgets, zakjes chips of zakdoekjes. Dus willen we wat veranderen. Het is immers niet de bedoeling dat er snoepgoed op de grond blijft liggen."





Biologisch

De carnavalsverenigingen onderzochten zelfs al of biologische karamellen een optie waren. "Maar die zijn wel een pak duurder", aldus Walter Papens. "De plastic bekertjes tijdens enkele evenementen hebben we wel al geschrapt, en we nemen ook geen hopen verpakkingsmateriaal meer mee in de stoet. Het resultaat zal zijn dat carnaval weer wat properder wordt. De ambiance blijft wel nog groot", zo beloven de verenigingen. (RTZ)