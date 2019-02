Camera betrapt zes sluikstorters Toon Royackers

28 februari 2019

Zes sluikstorters zijn de voorbije maand tegen de lamp gelopen in Hasselt. Ze werden allemaal betrapt in de omgeving van de Prinsenhofweg in Kuringen en de Jan Stolmanstraat in de wijk Ter Hilst. De verdachten werden geïdentificeerd dankzij de verplaatsbare camera van de stad Hasselt. De sluikstorters mogen een boete in de bus verwachten.