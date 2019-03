BV’s en vooral veel volk op de 72ste Hasseltse carnavalstoet Toon Royackers

31 maart 2019

20u06 1 Hasselt Een stralende zon en een regen van snoepgoed zondagnamiddag in het centrum van Hasselt. Onder het goedkeurend oog van Prins Raf Den Ieste trok de stoet met wagens uit heel Limburg door de binnenstad.

Onder hen ook de typische Hasseltse groepen zoals de ‘Knepkes’ die een eigen robotwagen in elkaar geknutseld hadden. Tussen de wagens trouwens ook één opvallend exemplaar met acteur Andy Peelman, bekend van de ‘Buurtpolitie’. “Ssst, nog niet te veel verklappen,” fluisterde hij. “Maar we zijn hier met opnames bezig voor het VTM-programma ‘Dat belooft voor later’, waarbij kinderen avonturen meemaken. En daarvoor komen we ook in de Hasseltse carnavalstoet filmen.”