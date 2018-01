Buurtauto voor bewoners oHase INNOVATIEF PROJECT BIEDT OPLOSSING VOOR TE DURE WAGENS BIRGER VANDAEL

02u44 1 Mine Dalemans Koen Stas (Groep Delorge), Steven Jansen (bouwpromotor Jansen Development) en Maarten Kooiman (Tapazz) slaan de handen in elkaar voor een Hasseltse primeur. De inwoners van woondorp oHase, aan de oever van het Albertkanaal, kunnen gebruikmaken van een buurtauto. Hasselt De bewoners van oHase, een klein 'dorpje' aan het Albertkanaal met 78 woningen en flats, kunnen vanaf volgende week verplaatsingen doen met de buurtauto. Het idee komt van projectontwikkelaar Jansen Development uit Zonhoven en moet in de eerste plaats kostenbesparend werken.

Volgens de bouwpromotor is voor vele gezinnen een eerste en vooral tweede wagen een groot struikelblok. "Wonen in de stad is al een investering. Mensen sparen jarenlang om een woning in het centrum van Hasselt te kopen. Als er door de toegenomen verkeersdrukte ook nog eens parkeerproblemen ontstaan, staat een wagen soms negentig procent van de tijd stil. Toch blijft zo'n wagen geld kosten en daar zochten wij dus een oplossing voor. Dankzij de buurtauto betaal je alleen als je de auto gebruikt", legt CEO Steven Jansen uit.





Goedkoop alternatief

Alle bewoners van oHase kunnen gebruik maken van deze buurtauto. Dit mini-dorpje bevindt zich tussen de Canadastraat en de Handelskaai en dat is volgens Steven Jansen de ideale locatie voor het proefproject. "Mensen die in oHase wonen, maken dikwijls gebruik van de fiets of het openbaar vervoer. Toch hebben ze voor sommige verplaatsingen een auto of een tweede auto nodig." De buurtauto is dus een alternatief voor een dure eigen wagen en kan gebruikt worden wanneer je wat uitgebreider gaat winkelen, iets zwaarder moet vervoeren of zonder druk van de dienstregeling vrienden buiten de stad wil gaan bezoeken.





Mobiel reserveren

De buurtauto reserveren kan vanaf midden januari via pc, smartphone of tablet. Hiervoor werkt de projectontwikkelaar samen met de technologische startup Tapazz en Groep Delorge. "Elke bewoner ontvangt een unieke login waarmee ze kunnen reserveren", aldus Maarten Kooiman van Tapazz. "Met hun smartphone openen ze de auto, die in de parkeergarage van oHase geparkeerd staat. Ze kunnen dan onmiddellijk vertrekken." Kostenbesparend, want je betaalt ook niet langer voor een dure parking. "Het is dankzij de buurtauto geen enkel probleem meer om ten alle tijden mobiel te zijn", aldus Koen Stas van Groep Delorge.





Voorlopig is het moeilijk in te schatten hoeveel er gebruik gemaakt zal worden van de wagen. "Er zijn mensen van 78 woonentiteiten die in aanmerking komen voor de buurtauto. Als blijkt dat er meer vraag is, stellen we later meer auto's ter beschikking. Als de wagen niet voldoende gebruikt wordt, stopt het project", zegt Jansen.





Dorpsgevoel

De dienst die Jansen Development aanbiedt aan haar klanten past ook bij de filosofie van oHase. "We willen bij dit bouwproject immers echt een dorpsgevoel creëren in de verzameling van woonentiteiten. Dat doen we verder ook door buurtbarbecues te organiseren of door Beau-Fort Care, een dienst voor kinderopvang, te integreren binnen het project. Naast de klassieke kinderopvang en kindercrèche bieden zij creatieve diensten aan zoals sport, dans, theater, bijscholingen, muziekles, logopedie en ga zo maar door. Zo groeien mensen naar elkaar toe", besluit Jansen. Deze week krijgen alle bewoners een brief met de info. Meer informatie over de buurtauto vind je op www.ohasebuurtautos.be.