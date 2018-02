Buslijn al drie maanden afgeschaft... Maar De Lijn blijft vlijtig bushokjes poetsen 13 februari 2018

03u09 0 Hasselt Buurtbewoners van de Beverzakstraat in Kiewit bij Hasselt begrijpen het niet goed. Hun enige lijnbus, H2, is al meer dan drie maanden geleden afgeschaft. Maar de Lijn blijft maar ijverig de in onbruik geraakte bushokjes opblinken.

Gisteren kwam een ploeg met schrobborstels en zeepsop weer ter plaatse voor een grote beurt. Onder meer de bushalte Kiewit-Heide werd volledig onder handen genomen. De laatste passagier stapte daar op 31 oktober vorig jaar op de bus. Want nadien is de H2 verbinding afgeschaft, tot onvrede van de buren. "Of we de lijn toch weer in gebruik gaan nemen? Niet echt," reageert woordvoerster van De Lijn Limburg Sonja Loos. "Er zijn geen plannen meer voor deze haltes. Het onderhoud van het schuilhuisje loopt wel gewoon door, zodat ze allemaal in goede staat blijven. Dat voor het geval ze verplaatst worden naar een andere locatie. De schuilhuisjes laten verloederen, zou toch ook zonde zijn?" En dus blijft de poetslijn de haltes voorlopig wél bedienen. "Een bus hebben we als buren van Kiewitheide niet meer, maar een propere halte dus wel," sakkeren de bewoners. De Lijn wijst er op dat sinds november 2016 lijnbus 35 in de buurt een alternatief kan zijn. Die heeft eveneens een propere halte, een kilometertje verderop. (RTZ)