Buscemi scoort hit … in Griekenland In 2019 komt er een tour in Griekenland en Cyprus Dirk Selis

27 november 2018

11u31 1 Hasselt In Griekenland staat de nieuwe single “Luna Misteriosa” van de Limburgse Dirk Swartenbroukx aka Buscemi boven die van Madonna en Imagine Dragons in de shazam top 100 van meest opgevraagde liedjes. Buscemi is in het land van de Sirtaki op weg om er een vette hit te scoren.

“Luna Misteriosa is inderdaad een succes in Griekenland Deze single heb ik samen met de Genks-Italiaanse zanger Luigi Catalano gemaakt en staat op mijn nieuwste album met de gelijknamige titel. Het is uitgebracht bij het Londense cultlabel Les Disques Du Crepuscule en wordt in België verdeeld door het Genkse label Prova Records van pianist Michel Bisceglia” zegt Dirk Swartenbroukx

Griekse Studio Brussel

“Ik weet ook niet precies waarom deze single precies in Griekenland zo’n succes is. Ik heb er wel al vaak gedraaid, en via een Griekse boekingsagent weet ik dat “Luna Misteriosa” door verschillende radio’s dagelijks gedraaid waaronder de populaire Griekse ‘Studio Brussel’ zender Radio Pepper 96.6.” gaat Dirk verder.

Paolo Conte

“Wat er mee te maken kan hebben is dat het een echt Zuiders liedje is, in de stijl van Paolo Conte. Ook in de rest van de wereld is de song opgepikt. Amerika, Mexico... maar in Griekenland staat ie in de hitlijsten En in de Shazam Top 100 van meest opgevraagde liedjes in Griekenland boven Madonna en Imagine Dragons. We hebben nu een management en booker-agent voor Griekenland en Cyprus. We gaan er wellicht spelen in 2019. Nu komt de single op 10 december exclusief wereldwijd opnieuw uit met 4 remixes door Griekse artiesten.” besluit Swartenbroukx.