Burgemeester Vandeput leidt

de parapludans in de regen LXB

13 januari 2019

12u00 0 Hasselt Zo’n 300 Hasselaren trotseerden het hondsweer om met burgemeester Steven Vandeput (N-VA) het glas te heffen op Hasselt Klinkt. Zo heet de nieuwjaarsreceptie van het feestcomité van de stad. Voor de burgemeester de eerste nieuwjaarsreceptie sinds hij op 1 januari de sjerp mocht dragen. Hij bracht hij sfeer door de aanwezigen uit te nodigen de paraplu’s op muziek sierlijk op en neer te laten bewegen.

Samen

De nieuwbakken burgemeester hield in z’n korte toespraak een pleidooi voor samenhorigheid. “Ik sta hier voor alle Hasselaren”, liet hij horen. “Met hen gaan we Hasselt op de kaart zetten.” Steven Vandeput is nu 13 dagen burgemeester. “De job bevalt me. Ik maak nu even lange dagen dan toen ik nog minister was. Ik werk nu wel dichterbij huis maar daarom ben ik nog niet méér thuis”, bekende hij. “Ik voel wel dat je als burgemeester veel dichter bij de mensen staat. Oké, ik ben nog maar een kleine twee weken hun burgervader maar de Hasselaren weten me toch al goed te vinden”, aldus Steven Vandeput die belooft als z’n agenda het toelaat met de fiets naar het stadhuis te komen.

Geen plan B

Een plan B bij slecht weer (een tent) werd niet eens overwogen door Alex Ghysels, de voorzitter van het stedelijk feestomité. “Hasselaren blijven niet thuis voor de regen”, wierp hij op. “Oké, er dagen minder mensen op dan vorig jaar (toen waren zo’n 2000 aanwezig) maar de pret is er niet minder om.” De Hasselaren stonden in de rij om aan de toog van het feestcomité een glaasje cava of een druppel jenever te komen afhalen. Er stonden 1000 flessen cava en 50 flessen jenever koud om uit te schenken.