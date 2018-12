Burgemeester Vandeput is officieel beëdigd Toon Royackers

19 december 2018

18u25 0 Hasselt De nieuwe burgemeester van Hasselt Steven Vandeput (N-VA) heeft alvast officieel de eed afgelegd bij de Limburgse Gouverneur. Vanaf 1 januari gaat hij ook echt aan de slag.

“Ik kan uit eigen ervaring vertellen dat burgemeester zijn van een stad als Hasselt een prachtige job is,” knipoogde Gouverneur Herman Reynders. Hij was tot 2009 immers zelf burgemeester van de Limburgse hoofdstad. “Maar het is ook een job waar ontzettend veel van je gevraagd wordt. Ik wens je daarom oprecht alle succes toe.” Burgemeester Vandeput liet weten met een hele ploeg klaar te staan. “We hebben alles de voorbije weken goed voorbereid. We gaan van Hasselt een referentiestad maken als het aankomt op shoppen, mobiliteit en wonen.”