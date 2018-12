Burgemeester Nadja Vananroye stopt met politiek Hasseltse politica wordt directeur van het Wit Gele Kruis Toon Royackers

12 december 2018

16u25 0

Burgemeester Nadja Vananroye stopt vanaf volgend jaar met de politiek. De Hasseltse burgervrouw greep in oktober naast de sjerp, en beslist nu de politiek vaarwel te zeggen. Vanaf volgend jaar gaat ze aan de slag als directeur van het Wit Gele Kruis in Limburg.

Vananroye werd in september 2016 onverwacht burgemeester van de Limburgse hoofdstad, na het vertrek van Hilde Claes. Bij de laatste verkiezingen in oktober 2018 had ze de ambitie om haar mandaat als burgemeester verder te zetten. Maar haar partij verloor, en CD&V belandde zelfs op de oppositiebanken door een nieuwe coalitie van N-VA, Rood-Groen en Open VLD. Over haar toekomst had Vananroye tot vandaag nog geen beslissing genomen.

“De Raad van Bestuur van het Wit-Gele Kruis Limburg heeft groen licht gegeven voor de aanstelling van Nadja Vananroye als algemeen directeur,” zo laat de organisatie intussen weten in een persbericht. “De huidige burgemeester van Hasselt zal zich dus niet verkiesbaar stellen in 2019. Ze zal begin volgend jaar aan het roer komen van meer dan 1.800 enthousiaste medewerkers. De aanstelling kwam er na een doordachte procedure, en in alle sereniteit.”

Nog één gemeenteraad

In principe is Vananroye nog burgemeester tot 1 januari 2019. Daarna neemt Steven Vandeput als eerste N-VA burgemeester van Hasselt de fakkel over. Meteen wordt het voor Vananroye ook een afscheid van de politiek. “Ik blijf de volgende weken nog alles doen voor Hasselt,” zo benadrukt ze. “Er staat nog een gemeenteraad op het programma en een politieraad. In principe ben ik op 1 januari om middernacht ook nog burgemeester, en dus ga ik het vuurwerk opvolgen. Daar zet ik mijn politieke activiteiten stop. Het is een doordachte en bewuste keuze, die ik samen met mijn familie genomen heb. Ik heb er ook het profiel voor, want ik ben lang actief geweest in de sociale sector. Het is eigenlijk een terugkeer naar mijn roots, naar mijn eerste liefde. Ik kijk er naar uit om met deze enthousiaste groep van medewerkers aan de slag te gaan om verder te werken aan die warme kwaliteitsvolle thuiszorg.”