Burgemeester laat The Lord twee maanden sluiten 07 april 2018

Burgemeester van Hasselt Nadja Vananroye (CD&V) laat uitgaanscafé The Lord langs de Luikersteenweg voor twee maanden sluiten. Die maatregel komt er na aanhoudende drugsoverlast.





"Onze lokale politie voerde de afgelopen maanden meerdere controles uit in de omgeving van de horecazaak", zegt de burgemeester. "Daarbij werden telkens inbreuken op de drugswet vastgesteld die konden gelinkt worden aan activiteiten in The Lord. We willen nu de overlast in de buurt een halt toeroepen, al geven we door de tijdelijke sluiting de uitbater toch ook de kans om de nodige maatregelen te treffen."





Korpschef Philip Pirard van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad staat achter de maatregel. "De politiezone betrapte dit jaar al een recordaantal bestuurders wat betreft drugs in het verkeer. Vorig weekend stelden we niet minder dan 25 processen-verbaal op. Eén bestuurder die onder invloed was, richtte zelfs een ware ravage aan op het Kolonel Dusartplein. Dit soort incidenten willen we koste wat het kost vermijden. Daarom zijn talrijke controles en maatregelen zoals de sluiting van deze horecazaak echt noodzakelijk", aldus korpschef Philip Pirard. (RTZ)