Buren planten tracé sneltram vol met bomen Toon Royackers

17 maart 2019

12u47 1 Hasselt De Stokrijstraat in het centrum van Hasselt ziet er sinds zondag alweer een stuk groener uit. Buurtbewoners hebben massaal boompjes gepland op het tracé waar ooit de sneltram moet rijden van Hasselt naar Maastricht. “En volgens ons heb je een kapvergunning nodig om ze weer om te hakken,” knipoogt initiatiefnemer Johan Vanderkapelle. “We zijn de aanhoudende bouwprojecten en plannen in onze wijk meer dan zat. Hier moet het ook nog aangenaam blijven om te wonen.”

Zaterdag deelde de stad Hasselt gratis jonge boompjes uit aan al haar inwoners. Bedoeling is dat inwoners ze in hun tuin zetten, zodat de stad er weer wat groener uitziet. Maar de bewoners van de Heilig Hartwijk deden er dit weekend dus iets heel bijzonders mee. Zij kozen niet voor hun eigen tuin maar trokken met de boompjes allemaal naar het openbaar domein. “Deze berm langs de Stokrijstraat ziet er nogal kaal uit,” wijst buurtbewoner Johan Vanderkapelle aan. “En ja, hier zijn al jaren plannen om een sneltram langs dit tracé te laten denderen. Pal door onze wijk en vlak voor de deur van de school. Geen goed idee volgens ons, want we hebben ook al de ‘blauwe boulevard’ moeten slikken. De nieuwbouwtorens langs de kanaalkom zijn nog in volle opbouw. In één klap komen er straks zesduizend tot zevenduizend inwoners bij. Het lijkt hier stilaan wel Manhattan aan de Demer te worden. Nu zijn er nog eens plannen voor zo een grote moskee. Het is stilaan wel genoeg geweest met al dat beton, zo vinden wij. Het nieuwe stadsbestuur heeft in haar beleidsverklaring staan dat ze meer groen in het centrum wil. Prima, wij hebben ze daar zondagmorgen alvast een beetje bij geholpen,” gniffelt Johan.

Pal op het tracé

Toeval of niet: maar al die bomen staan dus inderdaad precies op de plaats waar straks tramrails moeten komen. “Gelukkig zijn bomen goed beschermd in ons land, en is een kapvergunning volgens ons verplicht. We willen met wat extra groen al dat beton tegen houden. Of het niet juist goed is dat er in een stad meer mensen komen wonen, zodat er elders meer open ruimte over blijft? Klopt, maar het moet allemaal nog leefbaar blijven. Anders wil ook niemand meer in de stad wonen,” vindt Johan. “Nu kunnen we onze eigen wijk niet meer in tijdens de koopzondagen in de stad, of bij grote evenementen.”

Bouwstop

De nieuwe burgemeester Steven Vandeput (N-VA) liet eerder al weten dat een nieuw tracé voor de sneltram onderzocht wordt, zodat die toch niet door de woonwijk en de binnenstad moet rijden. Inmiddels is ook een bouwstop afgekondigd voor de vele projecten in het centrum. “Een goed begin,” volgens de actievoerders van zondag. “Maar met wat extra groen willen we die koerswijziging alvast onomkeerbaar maken.”