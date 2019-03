Buren krijgen gelijk: Raad Vergunningsbetwistingen vernietigt vergunning voor moskee in Hasselt Toon Royackers

11 maart 2019

08u30 0 Hasselt De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de vergunning voor de nieuwe Badr Moskee langs de Mouterijstraat in de Hasseltse Heilig Hartwijk vernietigd. Volgens de Raad ontbreekt onder meer een mobiliteitsstudie, en is de kleine Mouterijstraat ongeschikt voor een project van een dergelijke omvang.

Hoe groot die moskee zou worden is echter onduidelijk. Volgens sommigen bronnen is er straks ruimte voor zowat vierduizend gelovigen. Enkele buurtbewoners en Vlaams Belang sympathisanten kwamen eind vorig jaar op straat tegen de komst van het gebedshuis. De stad Hasselt leverde nochtans eerst alle vergunning af, en ook de Bestendige Deputatie van Limburg gaf groen licht voor het islamitisch gebedshuis. Enkele buurtbewoners lieten het daar niet bij. Zij trokken naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. En die geven de betrokken buren nu wel gelijk. Niet alleen de omvang van het project in de kleine Mouterijstraat en het ontbreken van een mobiliteitsonderzoek was een probleem. De Raad stuitte ook op verschillende interne tegenspraken en onjuistheden over de omvang van het gebouw, de parkeergelegenheid in de omgeving en het multifunctioneel gebruik van het aangevraagde project.

“Dit arrest onderschrijft de bezwaren die het Vlaams Belang tijdens de gemeenteraad in Hasselt diverse keren geuit heeft,” zegt raadslid Frank Troosters. “De komst van de moskee in de Heilig Hartwijk is gewoon ongepast, en een grondige mobiliteitsstudie ontbreekt. Dit is een zware terechtwijzing voor het stadsbestuur van Hasselt en het provinciebestuur van Limburg dat zich nu binnen vier maanden opnieuw over deze zaak zal moeten buigen.”

Toch oordeelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen met haar vernietigingen niet direct over de inhoud van het project. Ze stelt gewoon vast dat de vergunning niet in orde is. De Bestendige Deputatie heeft nu inderdaad vier maanden de tijd om te reageren, en eventueel een nieuwe vergunning in te dienen. De verantwoordelijken van de Hasseltse Badr moskee reageren alvast ontgoocheld. Zij wijzen er op dat er al jaren gewerkt is aan het dossier, én dat hun moskee wel de steun krijgt van het grootste deel van de buurtbewoners in de wijk.