Brokstukken gecrasht sportvliegtuig weggevoerd voor onderzoek 14 februari 2018

02u48 0 Hasselt De brokstukken van het Beechcraft F33A Bonanza-toestel dat maandagmiddag neerstortte aan de Bruynebosstraat in Stokrooie bij Hasselt, zijn gisteren afgevoerd naar de legerkazerne van Brasschaat. Het Parket liet intussen ook een autopsie uitvoeren op de lichamen van de twee omgekomen inzittenden.

Bij de bergingswerken moesten de hulpdiensten het sportvliegtuig maandagavond noodgedwongen gedeeltelijk uit elkaar halen. Ook verschillende bomen moesten verwijderd worden. Het toestel was immers pal tussen de bomen en het struikgewas in een smalle straat gecrasht. Alle brokstukken werden op twee vrachtwagens vast gemaakt, die gisteren nog naar de legerkazerne van Brasschaat bij Antwerpen reed. Daar zullen luchtvaartdeskundigen zich buigen over de oorzaak van het ongeval. "Het onderzoek is nu in handen van de 'Air Accident Investigation Unit', binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit," zegt woordvoerder Sven Heyndrickx. "In eerste instantie wordt zo veel mogelijk informatie verzameld, onder meer via de ooggetuigen die het ongeval zagen gebeuren. Maar ook de gegevens van de meteorologische dienst worden onder de loep genomen. Het onderzoek kan makkelijk enkele maanden in beslag nemen. Hoofddoel is vooral ook na te gaan hoe ongevallen zoals deze in de toekomst vermeden kunnen worden."





Autopsie

De lichamen van de twee slachtoffers Jean-Bernard Dupont (69) uit Namen en zijn vriend Luc Gerné (61) uit Moeskroen werden dinsdag ook onderworpen aan een autopsie. "Dat is de normale procedure bij ongevallen zoals deze," zegt woordvoerder Jeroen Swijsen van het Parket Limburg. "Alle pistes worden grondig bekeken. Toch lijkt hier alles te wijzen op een dramatisch ongeval." (RTZ)