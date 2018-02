Broers moeten 17.211 euro schadevergoeding na vechtpartij aan Versuz 01 februari 2018

Twee Nederlandse broers van 24 en 26 jaar, die beiden wonen in Lanaken, zijn veroordeeld tot een werkstraf nadat ze een koppel uit Lummen slagen en verwondingen toedienden. Ze moeten hiervoor samen ook een schadevergoeding van 17.211 euro betalen. De feiten vonden plaats begin 2014 op de parking van discotheek de Versuz.





Aan de frituur raakten de gemoederen stevig verhit. Het was rond 4 uur 's nachts en de broertjes zouden voorgekropen zijn, wat het koppel duidelijk niet oké vond. De broers pakten dan maar uit met enkele karatetrappen. De Lummense man liep daarbij een complexe beenbreuk op. Hij moest drie keer geopereerd worden en kon niet meer ten volle gaan sporten, wat naar eigen zeggen zijn grote passie was. Via de fietstunnel vluchtten de daders weg, maar ze werden later herkend. Toch beweerden ze dat er een gebrek aan bewijs was en vroeg hun advocaat de vrijspraak. Na onderzoek op vraag van de procureur, bleken beide heren eerder ook al betrokken te zijn bij ruzies, zoals aan een jeugdhuis in Veldwezelt.





Voor de man werd en schadevergoeding gesteld van maar liefst 16.671,75 euro. Naast deze vergoeding krijgt het duo ook elk een werkstraf van honderd uur en een geldboete van 600 euro. De helft van de geldboete werd met uitstel uitgesproken. (BVDH)