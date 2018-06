Brandweerwagens in lange rij naar nieuwe kazerne 27 juni 2018



"Na zowat tien jaar is onze nieuwe kazerne eindelijk klaar", zegt commandant Bert Thijs van brandweerzone Zuid West Limburg tevreden. "Het oude gebouw voldeed echt niet meer aan onze noden. Nu zijn we weer optimaal uitgerust voor al onze taken." Gisterenavond om 19 uur moesten alleen de brandweerwagens en ambulances nog verhuizen van de oude kazerne aan de Willekensmolenstraat naar de nieuwe campus H. Dat gebeurde in stoet met sirenes over de Groene Boulevard naar het nieuwe gebouw. Daar had de politie haar voertuigen in een erehaag opgesteld om de collega's van de brandweer te verwelkomen. "We werken op het terrein dan ook vaak uitstekend samen", zegt zonechef Philip Pirard van de Politiezone Limburg Regio Hoofdstad. (RTZ)