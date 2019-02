Brandweerwagen uitgerust met preventietips: “Zorg voor een rookdetector!” MMM

26 februari 2019

17u47 0 Hasselt Opgelet wie voortaan de logistieke brandweerwagen door de provincie ziet rijden. De brandweer liet één van de voertuigen bestickeren met de oproep om een rookmelder te installeren. Die zijn in Vlaanderen namelijk vanaf 1 januari 2020 verplicht in elke woning.

“Onze logistieke vrachtwagen rijdt wekelijkse tientallen kilometers doorheen onze hulpverleningszones om materialen te brengen of op te halen bij één van onze 8 brandweerposten", klinkt het bij de zone Zuid-West Limburg. “Zo'n wagen valt op in het straatbeeld en vanuit het preventief oogpunt willen we daar gebruik van maken om de aandacht te trekken.”

Levensreddende slogan

Aan de ene kant zie je de oproep ‘Laat je leven niet in rook opgaan! Plaats rookmelders’ staat aan de andere kant. “Als brandpreventieadviseurs willen we vanuit de brandweer de mensen oproepen om ook in eigen huis te denken aan brandveiligheid. Zo is het installeren van een rookmelder in je woning kinderspel. Maar wel eentje dat levens kan redden. Bij rookontwikkeling gaat er namelijk een alarm af, dat je wekt als je zou slapen. Brandt het tijdens je slaap en heb je geen rookmelder, dan bestaat de kans dat je de brand te laat opmerkt. Je ruikt namelijk niets tijdens je slaap.”

Vandaar dat de Vlaamse overheid de installatie van autonome rookmelders in woningen vanaf 1 januari 2020 verplicht. In doe-het-zelfzaken en elektrohandels kun je rookmelders kopen. “Koop rookmelders die voorzien zijn van een (niet-vervangbare) batterij met een levensduur van 10 jaar. Ze kosten iets meer, maar je moet de batterijen gedurende 10 jaar niet vervangen. Zoek op de verpakking naar de labels CE en EN14604. Deze en andere labels zoals Bosec, VDS, BS, NF of een gelijkaardige keuringsinstelling garanderen een goede kwaliteit.”

Vluchtplan

Naast het hebben van een of meerdere rookmelders, is een vluchtplan voor je woning erg nuttig in het geval je onverwacht en erg snel je huis moet verlaten. “Als je op voorhand, samen met je medebewoners, een aantal vluchtroutes in je woning kunt uitstippelen, weet je meteen langs welke weg je je huis veilig kunt verlaten, als het ooit zo ver zou komen.”