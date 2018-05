Brandweer rukt voortaan uit met milieuvriendelijke wagens 29 mei 2018

02u44 0

Voor de brandweerkazerne in Hasselt werden gisteren zeven nieuwe voertuigen van de brandweerzone Zuid West Limburg voorgesteld.





"Het gaat om twee keer een autopomp voor onze posten in Herk-de-Stad en Beringen", aldus zonecommandant Bert Swijsen. "Die voertuigen bevatten zowat het basismateriaal voor elk brandweerkorps. We hebben ook een nieuwe wagen voor het duikteam van brandweerpost Hasselt. En voortaan hebben de sectoroversten zelfs elk een eigen milieuvriendelijk voertuig. We gaan deels rijden op CNG, als milieuvriendelijk alternatief voor de fossiele brandstoffen. Voor de grotere brandweerwagens is dat vandaag helaas nog niet mogelijk, omdat die een groter vermogen nodig hebben. Maar hiermee doen we met de brandweer toch ook al een milieuvriendelijke aanzet." (RTZ)