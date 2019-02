Brandweer moet uitrukken voor irritante geur op redactie Het Belang van Limburg Toon Royackers

21u00 1 Hasselt Brandweer Hasselt is donderdagavond opgeroepen voor een brand in het gebouw van Het Belang van Limburg langs de Herkenrodesingel. Daar ging omstreeks half acht plots het brandalarm af. Op de redactie hing bovendien een indringende gasgeur.

Uit voorzorg werd volgens de krant zowel de eindredactie als de layoutafdeling geëvacueerd naar de eetzaal van het gebouw. Meteen werd ook alarm geslagen bij de hulpdiensten. Die snelden ter plaatse voor een inspectie in het hele gebouw. Er bleek al snel effectief een brand te woeden in een put nabij het magazijn. Het vuur raakte snel geblust, de irritante geur bleef wel nog een poos hangen in het gebouw.