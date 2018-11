Brandweer krijg tiental oproepen voor ‘mysterieuze stankwolk’ Toon Royackers

16 november 2018

19u15 0 Hasselt De brandweerzone Zuid West Limburg is vrijdag liefst vier keer opgeroepen voor een mysterieuze sterke gasgeur in een school. Eerst werd alarm geslagen in het VIIO aan de Grootloonstraat in Borgloon. Daar werd meteen beslist om de leerlingen te evacueren.

De brandweerzone snelde met een meetploeg ter plaatse. Maar gelukkig bleek er nergens sprake te zijn van een gaslek. Even later kwam een gelijkaardige melding binnen aan de Tapstraat in buurgemeente Kortessem. Daar hing eveneens een sterke geur rond school de Dageraad. Ook daar werd begonnen met een evacuatie. Maar opnieuw konden de opgetrommelde brandweerlui nergens een gaslek vinden. Verschillende andere bewoners van Kortessem en Wellen roken intussen eveneens een verdachte geur in hun buurt.

Mysterieuze stank

Rond de middag trok de stank kennelijk richting Hasselt. Want zowel vanuit de Daltonschool aan het Vrijwilligersplein als aan de Sportschool aan de Koning Boudwijnlaan kwamen berichten binnen van een mogelijke gasgeur. Telkens opnieuw bleek het weer om loos alarm te gaan. Ook voor de brandweer was het vrijdag nog onduidelijk waar die mysterieuze stankwolk vandaan kwam. Mogelijk kan die verklaard worden door het opstarten van de verwarmingsinstallaties in het gebouw bij mistig weer. Ook de herstart van de oude energiecentrale in het naburige Langerlo bij Genk, kan mogelijk voor geurhinder gezorgd hebben.