Brandweer handen vol na hevige onweders 06 september 2018

02u44 0 Hasselt De Limburgse brandweerkorpsen hebben gisteravond een groot aantal oproepen gehad voor wateroverlast in onze provincie. Onder meer in Diepenbeek, Hasselt, Sint-Truiden en Zonhoven stonden straten blank.

De eerste oproepen kwamen omstreeks 17.30 uur binnen vanuit Diepenbeek. Daar stonden in volle avondspits plots de hemelsuizen open. Onder meer de Grendelbaan tussen Diepenbeek en Bilzen liep plaatselijk onder. Het verkeer kon er wel nog stapvoets voorbij. Ook andere straten in de omgeving stonden blank. Gelukkig kwam het water er nergens binnen in woningen. Later op de avond trok er opnieuw een hevig onweer over het midden en het zuiden van onze provincie. Aan Kinepolis in Hasselt snelde de brandweer gisterenavond om 22 uur nog ter plaatse om zandzakjes te leggen. Het water dreigde er immers binnen te lopen in de horecazaken. Met een muurtje van zandzakjes werd dat voorkomen. Eén toegangsweg naar het bioscoopcomplex werd afgesloten.





In Sint-Truiden trok gelijktijdig een hevig onweer voorbij. Daar kreeg de brandweer melding van ondergelopen pleinen en straten. Onder meer de Sint-Trudostraat en de Abdijstraat stonden er blank. Op twee plaatsen moesten brandweerlui ook kelders gaan leegpompen. In Bilzen moest de brandweer gisterenavond uitrukken om verschillende omgewaaide bomen op te ruimen. In Zonhoven stond de Molenweg ter hoogte van de kerk helemaal blank. De bliksem sloeg er ook in op een school. De precieze omvang van de schade was daar woensdagavond nog niet duidelijk.





(RTZ)