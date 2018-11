Brandweer controleert rokende mestput in boerderij Toon Royackers

06 november 2018

12u05 2 Hasselt De brandweer is dinsdagmorgen opgeroepen voor een hevige rookontwikkeling in een mestput onder een stal aan de Herkkantstraat in Spalbeek. Gelukkig waren er op het moment van de feiten geen dieren aanwezig.

Brandweerzone Zuid West Limburg snelde ter plaatse voor een inspectie. Al vlug bleek dat er wel gasophoping, maar nog geen vuur in de put zat. De omgeving werd daarna verlucht om verdere problemen te voorkomen. In de boerderij is er geen schade.